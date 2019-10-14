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Трамп цитирует слова ведущего радио Sputnik, заметила главред RT Маргарита Симоньян

14:25 14.10.2019

Глава США Дональд Трамп процитировал в своем Twitter мнение ведущего радио Sputnik Джона Кириаку по поводу информатора, рассказавшего о разговоре американского президента с его коллегой из Украины Владимиром Зеленским. На то, что президент США цитирует слова ведущего Sputnik, обратила внимание и главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян. «Нас никто не смотрит, не слушает и не читает. Кроме Дональда Трампа», – отметила она.

Трамп в Twitter привел слова Кириаку: «Это никакой не разоблачитель, а анонимный источник, работающий на аппарат демократов в палате представителей. Для настоящих разоблачителей это оскорбление. Настоящие разоблачители готовы к тому, что перевернется вся их жизнь». Журналист говорил об этом в эфире передачи Tucker Carlson Tonight на Fox News.

Кириаку реакция американского президента также поразила. «Боже мой, меня только что процитировал Дональд Трамп», – отметил он у себя в Facebook.

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