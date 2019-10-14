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НОВОСТИ

В Госдуме рассмотрят "весьма интересные" материалы о вмешательстве во внутренние дела РФ - источник

18:40 14.10.2019 Источник: Интерфакс

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ на заседании в четверг рассмотрит новые материалы о попытках повлиять на ситуацию в стране из-за рубежа, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник в аппарате Госдумы.

"Очередное заседание комиссии назначено на четверг, будут представлены новые убедительные материалы о попытках вмешательства в наши внутренние дела извне", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что это будут "весьма интересные сведения".

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