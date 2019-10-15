Потери тепла и электроэнергии в ЖКХ России составляют 300 млрд рублей в год - Степашин

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономика Российской федерации теряет в год около 300 млрд рублей из-за плохого внедрения энергосберегающих технологий в жилых домах и на объектах жилищно-коммунального хозяйства.



В России построено всего 156 "умных" домов, где применяются современные технологии энегосбережения, сказал во вторник председатель наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонда ЖКХ) Сергей Степашин на совещании в ходе рабочего визита в Тамбовскую область.