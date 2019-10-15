Потери тепла и электроэнергии в ЖКХ России составляют 300 млрд рублей в год - Степашин
11:32 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В России построено всего 156 "умных" домов, где применяются современные технологии энегосбережения, сказал во вторник председатель наблюдательного совета фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонда ЖКХ) Сергей Степашин на совещании в ходе рабочего визита в Тамбовскую область.
НОВОСТИ
- 12:32 15.10.2019
- Почти треть населения РФ участвует в "теневом" рынке труда - РАНХиГС
- 12:20 15.10.2019
- "МИЦ" признана одной из 500 самых успешных компаний России
- 12:05 15.10.2019
- Россияне стали лучше относиться к Украине - опрос
- 12:00 15.10.2019
- Власти Испании заявили, что пока не планируют помиловать осужденных каталонских политиков
- 11:20 15.10.2019
- Россияне считают самой скучной профессию охранника - опрос
- 11:05 15.10.2019
- Почти пятую часть населения Швеции составляют иммигранты - статистическое бюро
- 11:00 15.10.2019
- Глава МИД Украины назвал альтернативу "формуле Штайнмайера"
- 10:32 15.10.2019
- Турецкие военные заявили о ликвидации 595 боевиков при операции в Сирии
- 10:20 15.10.2019
- В Конгрессе подготовят резолюцию для отмены решения Трампа по Сирии
- 10:05 15.10.2019
- В Европарламенте призвали выяснить, не связано ли движение Греты Тунберг с Россией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать