Почти треть населения РФ участвует в "теневом" рынке труда - РАНХиГС
12:32 15.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 25 млн жителей России в той или иной степени участвуют в "теневом" рынке труда, почти 73% россиян приветствует оплату за работы или услуги "из рук в руки". Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).
"По данным опроса, проведенного в мае этого года научно- исследовательским Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, 32,5% жителей России (а это около 25 млн человек) в той или иной форме причастны к "теневому" рынку труда", - говорится в исследовании.
В опросе приняли участие 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.
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