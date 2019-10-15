Почти треть населения РФ участвует в "теневом" рынке труда - РАНХиГС

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 25 млн жителей России в той или иной степени участвуют в "теневом" рынке труда, почти 73% россиян приветствует оплату за работы или услуги "из рук в руки". Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

"По данным опроса, проведенного в мае этого года научно- исследовательским Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, 32,5% жителей России (а это около 25 млн человек) в той или иной форме причастны к "теневому" рынку труда", - говорится в исследовании.



В опросе приняли участие 1215 человек из 27 субъектов Российской Федерации, занятых на предприятиях различных форм собственности.

