В Турцию собирается поехать вице-президент США - СМИ
23:10 15.10.2019 Источник: Интерфакс
Вице-президент США Майк Пенс в ближайшие 24 часа отправится в Анкару для того, чтобы обсудить с представителями правительства Турции прекращение огня, которое положило бы конец турецкой операции против курдов на севере Сирии, сообщил во вторник агентству ЭФЭ высокопоставленный американский чиновник.
"Это произойдет в ближайшие 24 часа, могу лишь вам сказать, что это будет очень скоро", - сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
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