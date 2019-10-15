В Турцию собирается поехать вице-президент США - СМИ

23:10 Источник: Интерфакс

Вице-президент США Майк Пенс в ближайшие 24 часа отправится в Анкару для того, чтобы обсудить с представителями правительства Турции прекращение огня, которое положило бы конец турецкой операции против курдов на севере Сирии, сообщил во вторник агентству ЭФЭ высокопоставленный американский чиновник.

"Это произойдет в ближайшие 24 часа, могу лишь вам сказать, что это будет очень скоро", - сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.