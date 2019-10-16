Сломанный буй "обманул" ВМС Швеции и способствовал увеличению расходов на оборону
11:05 16.10.2019 Источник: Известия
Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции. Об этом случае, произошедшем в 2014 году, рассказало издание Svenska Dagbladet.
Вся операция обошлась стране приблизительно в €20 млн. При этом иностранные СМИ предполагали, что в водах Швеции разыскивают российскую мини-подлодку, в то время как Минобороны России отмечали невозможность подобного сценария.
После того, как операция была окончена, министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что вооруженные силы страны «получили подтверждение того, что в водах Швеции была иностранная подводная лодка».
Однако источник издания рассказал подробности проведения этой военной операции и пояснил, что тогда всех с толку сбил сигнал сломавшегося метеорологического буя. Эту информацию позже подтвердили и в метеорологической службе.
Сам парламент и министр обороны узнали об источнике сигнала только спустя год. Но на тот момент они уже приняли решение увеличить расходы на оборону и выделили дополнительные ресурсы на поиск иностранных плавсредств в своих водах.
В сентябре китайское СМИ рассказало о российском «кошмаре авианосцев». Известия
НОВОСТИ
- 11:20 16.10.2019
- Байден заявил, что НАТО перестанет существовать, если Трампа переизберут в президенты
- 11:00 16.10.2019
- Установлены более 5 тыс. россиян, выехавших к террористам в горячие точки - глава ФСБ
- 10:32 16.10.2019
- В отношении Ассанжа применялись психологические пытки - спецдокладчик ООН
- 10:20 16.10.2019
- Джонсону грозит "свержение" - Die Welt
- 10:05 16.10.2019
- В Росгвардию будут принимать только после проверки на полиграфе - СМИ
- 10:00 16.10.2019
- Глава РУСАДА высказал предположение по поводу подмены допинг-проб
- 09:32 16.10.2019
- СКР проверит информацию об алкоголе в крови шестилетнего мальчика, которого насмерть сбил полицейский
- 09:20 16.10.2019
- Главе Гонконга не дали зачитать обращение к законодательному собранию
- 09:05 16.10.2019
- Ким Чен Ын на белом коне поднялся на священную гору Пэктусан
- 09:00 16.10.2019
- Личный состав МВД сократился из-за "пенсионных" опасений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать