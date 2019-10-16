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НОВОСТИ

Сломанный буй "обманул" ВМС Швеции и способствовал увеличению расходов на оборону

11:05 16.10.2019 Источник: Известия

Шведская подводная лодка спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции. Об этом случае, произошедшем в 2014 году, рассказало издание Svenska Dagbladet.

Вся операция обошлась стране приблизительно в €20 млн. При этом иностранные СМИ предполагали, что в водах Швеции разыскивают российскую мини-подлодку, в то время как Минобороны России отмечали невозможность подобного сценария.

После того, как операция была окончена, министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что вооруженные силы страны «получили подтверждение того, что в водах Швеции была иностранная подводная лодка».

Однако источник издания рассказал подробности проведения этой военной операции и пояснил, что тогда всех с толку сбил сигнал сломавшегося метеорологического буя. Эту информацию позже подтвердили и в метеорологической службе.

Сам парламент и министр обороны узнали об источнике сигнала только спустя год. Но на тот момент они уже приняли решение увеличить расходы на оборону и выделили дополнительные ресурсы на поиск иностранных плавсредств в своих водах.

В сентябре китайское СМИ рассказало о российском «кошмаре авианосцев».  Известия

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