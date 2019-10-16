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Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки в 2,6 млн рублей - СК

12:32 16.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи задержали мэра Новочеркасска Игоря Зюзина по подозрению в получении взятки в размере более 2,6 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ задержан Игорь Зюзин, занимающий в настоящее время должность главы администрации Новочеркасска Ростовской области, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), - сообщили в СК. - По версии следствия, Зюзин, будучи мэром города Зверево Ростовской области, по предварительному сговору с Альбиной Порошиной, ранее занимавшей должность заместителя главы той же городской администрации, в 2017 году получил от директора коммерческой организации взятку. Незаконное вознаграждение в общей сумме составило более 2,6 млн рублей".

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