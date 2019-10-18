Мать девочки, убитой в Саратове, высказалась против смертной казни

12:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мать убитой в Саратове девочки высказалась против смертной казни. Елена Киселёва ответила на вопрос радиостанции «Говорит Москва» об идее отмены моратория на смертную казнь в России.

«Нельзя смешивать имя ребёнка и смертную казнь».



Девятилетняя дочь Елены Киселёвой была убита в Саратове 9 октября. Тело ребёнка обнаружили за гаражами. Вскоре был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался ранее судимый местный житель Михаил Туватин. Он рассказал, что задушил ребёнка со злости — якобы она грубо ему ответила. Суд арестовал мужчину на два месяца.



После этого на странице Госдумы в «ВКонтакте» под публикацией новости о преступлении появился опрос о необходимости вернуть казнь для педофилов и убийц детей. В голосовании приняли участие почти 100 тысяч человек. 80% поддержали эту идею. Говорит Москва

