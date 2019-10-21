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Глава Пентагона без объявления визита прибыл в Саудовскую Аравию

21:20 21.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Глава Пентагона прибыл в Саудовскую Аравию без объявления визита. Марк Эспер намерен встретиться с лидерами страны и представителями американских войск.

Как отмечает агентство Reuters, переговоры заранее не согласовывались. Другие подробности не приводятся.

Накануне глава Минобороны США побывал в Афганистане. Говорит Москва

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