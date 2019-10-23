Поверенный США в Украине дал показания против Трампа

08:41 Источник: MIGnews

Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор дал показания в Конгрессе, из которых следует, что президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский, в обмен на возобновление военной помощи Украине, сделал публичное заявление относительно расследования в отношении компании Бурисма и выборов 2016 года.

"Во время этого телефонного звонка посол Сондленд (посол США в ЕС - Ред.) сказал мне, что президент Трамп сказал ему, что он хочет, чтобы президент Зеленский публично заявил, что Украина будет расследовать дело Бурисмы и якобы вмешательство Украины в выборы в США 2016 года", - говорится в показаниях Тейлора. Об этом сообщает CNN.

По словам Тейлора, Сондленд сказал ему, что совершил ошибку ранее, сказав украинским властям, что встреча Трампа с Зеленским "зависит от публичного объявления о расследовании".