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Сирия выставит пограничные посты вдоль границы с Турцией

15:12 23.10.2019 Источник: Интерфакс

Сирия выставит 15 пограничных постов вдоль границы с Турцией, следует из карты, опубликованной Минобороны РФ в среду.

Посты сирийских пограничников создаются в рамках меморандума о взаимопонимании, который накануне согласовали президенты России и Турции.

Сирийские пограничные посты создаются вне зоны операции турецкой армии "Источник мира", следует из карты.

В частности, пять постов погранслужбы Сирии будут размещены к западу от зоны турецкой операции - в районе населенного пункта Кобани. К востоку от зоны турецкой операции Сирия выставит десять постов пограничников вплоть до границы с Ираком, в частности в районах населенных пунктов Дербисия, Камишли и Дерик.

На карте указана 10-километровая зона совместного российско-турецкого патрулирования, в которую попадают посты сирийских пограничников.

Кроме того, на карте Минобороны РФ отмечена зона отвода от границы Сирии с Турцией на глубину до 30 километров курдских отрядов и их вооружения.

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