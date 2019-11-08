Умер козел Тимур, прославившийся некогда дружбой с тигром Амуром
10:32 08.11.2019 Источник: Газета.Ru
Скончался козел Тимур из Приморского сафари-парка, который был известен по дружбе с тигром Амуром. Об этом сообщает сайт парка со ссылкой на опекуна Тимура Эльвиру Головину. Как стало известно, козел умер во вторник, 5 ноября.
«Урна с прахом Тимуром будет захоронена с почестями! В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура», — написано в обращении Головиной.
Отмечается, что козел Тимур и тигр Амур прославились еще в 2015 году. Тогда козла в вольер к хищнику привели в качестве добычи. Однако Тимур не позволил тигру его съесть, а впоследствии стал его другом. Они вместе гуляли в общем парке. Газета.Ru
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