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Умер козел Тимур, прославившийся некогда дружбой с тигром Амуром

10:32 08.11.2019 Источник: Газета.Ru

Скончался козел Тимур из Приморского сафари-парка, который был известен по дружбе с тигром Амуром. Об этом сообщает сайт парка со ссылкой на опекуна Тимура Эльвиру Головину. Как стало известно, козел умер во вторник, 5 ноября.

«Урна с прахом Тимуром будет захоронена с почестями! В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура», — написано в обращении Головиной.

Отмечается, что козел Тимур и тигр Амур прославились еще в 2015 году. Тогда козла в вольер к хищнику привели в качестве добычи. Однако Тимур не позволил тигру его съесть, а впоследствии стал его другом. Они вместе гуляли в общем парке.  Газета.Ru

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