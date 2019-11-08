Комитет ООН отклонил предложение РФ о переносе его работы из США из-за невыдачи виз

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению проголосовал в пятницу против предложения России рассмотреть возможность переноса его работы из США в случае, если ООН и Вашингтон не решат визовые проблемы российских делегатов. В поддержку такого предложения в пятницу высказались 18 стран, 69 проголосовали против, 72 воздержались, передает корреспондент ТАСС.

За принятие документа вместе с Россией выступили Китай, Казахстан, Белоруссия, Сербия, Сирия, Иран, ряд латиноамериканских стран и африканских стран. РФ, в частности, предлагала запросить у генерального секретаря ООН, "в случае отсутствия прогресса, к 1 апреля 2020 года доклад об альтернативных местах проведения сессии Первого комитета 2020 года, включая Женеву или Вену, а также о возможных последствиях для бюджета" ООН. Кроме того, планировалось постановить, что, "если визовые проблемы не будут решены в разумный и ограниченный период времени, Генеральная Ассамблея рассмотрит вопрос о созыве сессии Первого комитета 2020 года в Женеве или Вене".

