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Женщин в России больше, чем мужчин - Росстат

11:45 09.11.2019 Источник: Российская газета

Сегодня в России преобладает женское население. Представительницы прекрасного пола составляют 53,77 % населения страны. Об этом "Российской газете" сообщили в Росстате.

При этом, как пояснил советник руководителя Росстата Павел Смелов, традиционно мальчиков в нашей стране рождается больше, чем девочек. Такая статистика наблюдалась еще в начале XX века и на всем его протяжении. одтверждается она и данными Росстата на 1 января 2019 года. Сейчас в России на 1000 мальчиков в возрасте до 4 лет приходится в среднем 945 девочек.

Но в следующих возрастных группах, по словам Смелова, разрыв начинает сокращаться. "Примерно равное соотношение мужчин и женщин приходится на возраст 30-39 лет. Если точнее, то в возрасте 30-34 лет на 1000 мужчин насчитывается 992 женщины, а в возрастной группе 35-39 лет - уже 1021 женщины. Таким образом превышение мужчин над женщинами наблюдается до возраста 35 лет. Затем соотношение меняется в обратную сторону и с каждой последующей возрастной группой мужчин становится меньше, чем женщин", - рассказал Смелов.

В среднем же по России по всем возрастным группам на 1000 представителей мужского пола приходится 1156 представительниц женского пола.

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