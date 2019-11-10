0
0
42
НОВОСТИ

Протесты против президента Боливии не будут подавляться военными - агентство

11:30 10.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман заявил в субботу, что армия не станет участвовать в подавлении протестов против переизбрания президента Эво Моралеса на новый срок. Об этом сообщило Боливийское информационное агентство.

"Мы никогда не выступим против народа, перед которым мы в долгу и всегда обеспечим мир и добрососедство среди братьев, а также развитие нашей родины", - приводит агентство его слова. По словам военачальника, армия в демократических рамках и в соответствии с конституцией обеспечит единство соотечественников.

Главком призвал стороны внутриполитического конфликта руководствоваться наивысшими государственными интересами при его разрешении и "не доводить ситуацию до необратимой".

В пятницу министр обороны Боливии Хавьер Савалета заявил, что правительство не собирается привлекать военных к обеспечению порядка в городах, где проходят протесты. Соответствующее заявление прозвучало после того, как боливийские газеты сообщили, что несколько полицейских подразделений в городах Санта-Крус, Кочабамба и столице страны Сукре присоединились к акциям протеста против переизбрания Моралеса.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:30 10.11.2019
Дело депутата Госдумы Герасименко, виновника ДТП, рассмотрит суд Москвы 14 ноября
0
139
09:30 10.11.2019
Победителем Женевского международного кинофестиваля стал фильм российского режиссера
0
202
21:10 09.11.2019
Минэкономразвития собирается представить в правительство план приватизации
0
881
20:30 09.11.2019
Систему поощрения аккуратных водителей могут запустить в следующем году
0
864
19:00 09.11.2019
Президент России считает, что нужно подумать об этике общения между людьми и ИИ
0
935
18:45 09.11.2019
Путин: Мы должны обеспечить максимальную свободу для каждого, кто запускает стартап
0
860
17:43 09.11.2019
В Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона
0
1176
17:00 09.11.2019
В Коми застрелен мировой судья
0
956
16:25 09.11.2019
Электросамолет NASA не сможет летать на большие расстояния
0
924
16:06 09.11.2019
ДНР сообщает о завершении вывода своих войск из Петровского
0
912

Возврат к списку