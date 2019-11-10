Протесты против президента Боливии не будут подавляться военными - агентство

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман заявил в субботу, что армия не станет участвовать в подавлении протестов против переизбрания президента Эво Моралеса на новый срок. Об этом сообщило Боливийское информационное агентство.

"Мы никогда не выступим против народа, перед которым мы в долгу и всегда обеспечим мир и добрососедство среди братьев, а также развитие нашей родины", - приводит агентство его слова. По словам военачальника, армия в демократических рамках и в соответствии с конституцией обеспечит единство соотечественников.

Главком призвал стороны внутриполитического конфликта руководствоваться наивысшими государственными интересами при его разрешении и "не доводить ситуацию до необратимой".

В пятницу министр обороны Боливии Хавьер Савалета заявил, что правительство не собирается привлекать военных к обеспечению порядка в городах, где проходят протесты. Соответствующее заявление прозвучало после того, как боливийские газеты сообщили, что несколько полицейских подразделений в городах Санта-Крус, Кочабамба и столице страны Сукре присоединились к акциям протеста против переизбрания Моралеса.



