США не могут гарантировать Украине вечную военную поддержку и надеются на соглашение между Москвой и Киевом
20:30 10.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не могут гарантировать, что будут вечно оказывать военную помощь Украине, Вашингтон надеется на достижение в будущем соглашения между Киевом и Москвой. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире транслировавшейся в воскресенье на телеканале Си-би- эс передачи Face the Nation ("Лицом к нации").
"Я не стану делать предположений, что будет происходить дальше. Надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой- то мирный договор или соглашение. Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине, я думаю, что это очень важно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли США продолжать поставлять Украине вооружение до тех пор, "пока Россия не прекратит поддерживать сепаратистов".
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