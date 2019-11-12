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В Совфеде пояснили, какие физлица могут быть признаны иноагентами

18:55 12.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Физические лица будут признаваться в РФ иностранными агентами только в случаях их сотрудничества с организациями, уже официально обладающими статусом иноагентов. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, комментируя законопроект о дополнительном регулировании деятельности СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделить этим статусом физическое лицо.

Отвечая на вопрос, предусматривают ли предлагаемые поправки в законодательство возможность наделения физлица статусом иноагента просто за получение гонорара, Климов подчеркнул, что это будет невозможно. Для того чтобы стать иноагентом, нужно "активно сотрудничать с официально признанными иноагентами в нашей стране", пояснил он.

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