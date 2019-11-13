Президенты США и Турции более часа вели переговоры в Белом доме

22:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры президентов Турции и США Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа продлились час и 15 минут. Об этом сообщает в среду Анатолийское агентство.

Встреча двух президентов проходила в закрытом для прессы режиме в формате тет-а-тет в Белом доме. После них Эрдоган и Трамп приступили к переговорам в расширенном формате.

Ранее в среду хозяин Белого дома сообщил о намерениях обсудить с турецким лидером ситуацию с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и американскими истребителями F-35, а также возможность быстрого увеличения торгового оборота между странами до 100 млрд долларов.