Президенты США и Турции более часа вели переговоры в Белом доме
22:17 13.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры президентов Турции и США Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа продлились час и 15 минут. Об этом сообщает в среду Анатолийское агентство.
Встреча двух президентов проходила в закрытом для прессы режиме в формате тет-а-тет в Белом доме. После них Эрдоган и Трамп приступили к переговорам в расширенном формате.
Ранее в среду хозяин Белого дома сообщил о намерениях обсудить с турецким лидером ситуацию с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и американскими истребителями F-35, а также возможность быстрого увеличения торгового оборота между странами до 100 млрд долларов.
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