Росстат подсчитал, на сколько выросло в России число пенсионеров с 2012 года

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пенсионеров в РФ с 2012 года по 2018 год увеличилось на 9,7%, с 42 млн 367 тыс. до 46 млн 480 тыс. человек, следует из данных Росстата, опубликованных на официальном сайте ведомства.

Если в 2012 году пенсию по старости в РФ получали 32 млн 982 тыс. человек, то спустя семь лет, в 2018 году, 36 млн 710 тыс.

Ранее глава ПФР Антон Дроздов заявил, что размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,4 тыс. рублей. Сейчас он составляет 15,4 тыс. рублей.