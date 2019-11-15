Роскачество проверило: отечественные алюминиевые автомобильные диски держат удар
16:22 15.11.2019
Роскачество при поддержке Минпромторга России провело очередное исследование алюминиевых колесных дисков. Продукция сразу четырех членов Алюминиевой ассоциации – СКАД, КиК, Азов-ТЭК и Прома (торговые марки Skad, K&K, TechLine и Proma) – успешно прошла испытание на удар. По итогам теста, в ходе которого моделируется повреждение колеса при контакте с препятствием на дороге, эти автомобильные диски признаны отвечающими необходимым требованиям.
Стоит напомнить, что год назад «большая тройка» СКАД, КиК и Азов-ТЭК уверенно справилась со всеми испытаниями. А СКАД и АзовТЭК получили еще и особое отличие – знак качества. В 2019 году к этому достойному ряду прибавились также Прома и Мегалюм.
В то же время колеса ряда других производителей испытаний не выдержали. Так, из 14 китайских брендов, участвовавших в тесте, пройти его смогли лишь 5, изделия остальных 9 оказались некачественными.
По словам руководителя направления по техническому регулированию и взаимодействию с госорганами Алюминиевой ассоциации Алексея Ефимова, причина непрохождения испытаний заключается в том, что производитель зачастую использует недостаточное количество алюминия или некачественный алюминиевый сплав.
«Это приводит к уменьшению веса и утончению обода колеса, и, как результат, снижению стойкости к ударным нагрузкам, либо к пониженным физико-механическим свойствам металла, который не выдерживает прилагаемых нагрузок», – пояснил Ефимов.
Кроме того, эксперт отмечает необходимость законодательного регулирования прекращения действия сертификатов соответствия, если аттестат аккредитации органов по сертификации был прекращен. «Это позволит ограничить обращение небезопасной продукции на рынке», – добавил он.
Алексей Ефимов подчеркнул, что Алюминиевая ассоциация будет наращивать усилия в борьбе с контрафактом и фальсификатом. Он также отметил необходимость взаимодействия со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в особенности Казахстаном и Белоруссией, поскольку основной поток колес в настоящее время идет именно из этих стран.
Более подробная информация и статистические данные по результатам проведенных испытаний представлены на сайте Роскачества, а также Минпромторга России.
По информации Алюминиевой ассоциации
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