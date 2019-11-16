По факту смерти лидера "Новой России" Никиты Исаева СК проводит проверку
16:10 16.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи проводят проверку по факту смерти директора Института актуальной экономики, лидера общественного-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева в поезде, следовавшем из Тамбова в Москву. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.
"По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала Марковская.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Никита Исаев умер на 42 году жизни. Как сообщил в субботу его пресс-секретарь Александр Макаренко, Исаев возвращался из рабочей поездки в Тамбов. В поезде стало плохо, его сопровождала помощница.
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