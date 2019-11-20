Турецкие отельеры анонсировали рост цен
11:05 20.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Турецкие отельеры предупредили о росте цен. Отдых в этой стране незначительно подорожает с апреля 2020 года, заявил РИА Новости представитель профильной федерации Осман Айык.
По его словам, президент Реджеп Тайип Эрдоган может подписать закон о новом налоге на следующей неделе. Им будет облагаться только проживание в отелях, а цены на купленные в России турпакеты не изменятся. Отдыхающим придётся платить сбор в самом отеле при выезде из него.
Накануне парламент Турции одобрил введение налога в два процента на проживание в отелях. Он будет взиматься со всех туристов и не предусматривает скидки для детей и пенсионеров. Говорит Москва
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