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Володин поручил проработать вопрос об уголовной ответственности для незаконных коллекторов

18:40 20.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции проработать вопрос о введении уголовной ответственности за незаконную коллекторскую деятельность.

"Эльвира Сахипзадовна, вы правы, что за незаконную коллекторскую деятельность нужно привлекать к уголовной ответственности", - сказал Володин в среду на заседании, где с участием председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной обсуждаются "Основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов". "Давайте изучим этот предмет и, не откладывая, вынесем на обсуждение, потому что здесь наши коллеги подняли эту тему правильно", - отметил он. "У нас граждане подвергаются просто террору со стороны незаконных коллекторов, было бы правильно, чтобы мы дали этому оценку в том числе через законодательное регулирование", - подчеркнул Володин.

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