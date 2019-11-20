Частные клиники Самарской области не смогут делать аборты - СМИ

22:00 Источник: Эхо Москвы

В Самарской области частные медицинские центры и клиники уже со следующего году будут вынуждены отказаться от проведения процедуры по прерыванию беременности. На этом настаивают местные власти.



О том, что женщинам скоро не будут делать аборты в частных клиниках для исправления демографической ситуации в области, объявил на заседании Губернской думы министр здравоохранения региона Михаил Ратманов: «Большинство медицинских центров нас услышало. Кто-то попросил срок до ноября, кто-то до декабря 2019 года. И я надеюсь в 20-ый год Самарская область войдет без прерывания беременности в частных медицинских центрах. Следующим этапом мы обратим свои взоры на наши государственные учреждения, будем уделять более значительное внимание их оснащению. Само доабортное консультирование станет более прицельно, более углубленно, может быть более в чем-то изощрённо». Ратманов уверен, что это должно повысить процент отказов от аборта. Сейчас, по его данным, в государственных клиниках региона после консультаций и «недели тишины» от аборта отказываются только 18% женщин. О своей инициативе чиновник, до переезда в Самару возглавлявший медицину в Северной Осетии, заявил на следующий день после того, как министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова доложила на правительственном совещании о падении рождаемости в регионе на 11%.

Государственная политика в отношении абортов должна быть максимально демократичной, и это подтверждает мировая практика, сказала «Эху» глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.

По словам Васильевой, данная инициатива угрожает не только пациенткам, но и медработникам, поскольку многие клиники специализируются именно на этом. Депутаты Госдумы Елена Мизулина и Сергей Попов еще в 2015 году предлагали запретить аборты в частных клиниках, а также вывести их финансирование из фонда обязательного медицинского страхования. Был внесен соответствующий законопроект, который, впрочем, был отклонен уже в первом чтении.

Активно «за» данный документ выступал патриарх Кирилл. Против предложенного законопроекта выступала, в частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Валентина Матвиенко тогда говорила, что в истории России был период, когда аборты были запрещены – при сталинском режиме. Эхо Москвы

