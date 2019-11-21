США начали поставлять на Украину сжиженный газ
10:05 21.11.2019 Источник: Газета.Ru
Посольство США на Украине объявило, что американская сторона начала поставку сжиженного газа украинской стороне. Об этом говорится в Facebook. «Американскому сжиженному природному газу (СПГ) на Украине быть!», — начинается сообщение.
Как заявили в дипведомстве, в настоящее время судно с СПГ уже подплывает к Украине. В посольстве отметили, Украина находится в одном шаге от энергетической независимости. Газета.Ru
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