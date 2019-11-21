США начали поставлять на Украину сжиженный газ

10:05 Источник: Газета.Ru

Посольство США на Украине объявило, что американская сторона начала поставку сжиженного газа украинской стороне. Об этом говорится в Facebook. «Американскому сжиженному природному газу (СПГ) на Украине быть!», — начинается сообщение.

Как заявили в дипведомстве, в настоящее время судно с СПГ уже подплывает к Украине. В посольстве отметили, Украина находится в одном шаге от энергетической независимости. Газета.Ru