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НОВОСТИ

В США заявили о возможности задержать запуск "Северного потока-2"

10:32 21.11.2019 Источник: RNS

Введение США санкций в отношении компаний, участвующих в укладе газопровода «Северный поток-2» способно задержать введение его в эксплуатацию более чем на год или вовсе остановить реализацию проекта, заявил американский сенатор Тед Круз. Запись выступления опубликована в Youtube-канале сенатора.

По словам сенатора, газпровод «принесет России миллиарды долларов, которые могут быть использованы для подпитки российской агрессии и в то же время навредит Европе, сделав Западную Европу более зависимой от российской энергии».

Круз добавил, что есть два варианта введения ограничительных мер. Первый — разработанный им законопроект о санкциях, второй — введение санкций в соответствии c американским законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) от 2017 года.  RNS

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