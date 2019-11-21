В США заявили о возможности задержать запуск "Северного потока-2"

10:32 Источник: RNS

Введение США санкций в отношении компаний, участвующих в укладе газопровода «Северный поток-2» способно задержать введение его в эксплуатацию более чем на год или вовсе остановить реализацию проекта, заявил американский сенатор Тед Круз. Запись выступления опубликована в Youtube-канале сенатора.

По словам сенатора, газпровод «принесет России миллиарды долларов, которые могут быть использованы для подпитки российской агрессии и в то же время навредит Европе, сделав Западную Европу более зависимой от российской энергии».



Круз добавил, что есть два варианта введения ограничительных мер. Первый — разработанный им законопроект о санкциях, второй — введение санкций в соответствии c американским законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA) от 2017 года. RNS

