Коммунисты в Мосгордуме впервые проголосовали за принятие бюджета столицы
12:05 28.11.2019
В ходе второго чтения по проекту бюджета Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, произошло неординарное для столичной политики событие – представители КПРФ впервые поддержали подобный законопроект. Ранее коммунисты примерно 10 лет не поддерживали предложенные московскими властями главные финансовые документы столицы, голосуя против них.
Как заявил СМИ политолог Леонид Давыдов, голосование продемонстрировало, что составители документа учли пожелания оппозиционных фракций при внесении поправок в бюджет. «Представители всех фракций поняли, что бюджет-то московский, он для москвичей. И можно сколько угодно спорить, ссориться, обвинения выдвигать, но с другой стороны, городское хозяйство должно продолжать работать. Очевидно, научились работать в согласительных комиссиях. И этот результат пока говорит о том, что эта работа привела к успеху», - полагает эксперт.
Напомним, за принятие столичного бюджета на ближайшие годы 27 ноября проголосовали 35 депутатов, семь парламентариев выступили против, двое воздержались.
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