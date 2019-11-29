Правительство предложило ввести крупные штрафы для гендиректоров за участие в картелях

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство в пятницу внесло в Госдуму законопроект о внесении поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК), предусматривающий введение дополнительных штрафов за картельные соглашения, запрещенные антимонопольным законодательством, которые в том числе могут коснуться глав коммерческих структур. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В частности, предлагается дополнить УК положением о заключении или участии в картелях, если это повлекло повышение, снижение или поддержание цен на обязательных торгах. Штраф за это, согласно инициативе, может составить от 600 тыс. до 800 тыс. рублей. Предусматриваются также принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности на срок от 1 года до 3 лет либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Если картельная сделка или махинации с торгами были совершены главой организации, членом совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также владельцем более чем 50% голосующих акций либо организованной группой, штраф составит от 2 млн до 4 млн рублей, лишение свободы предусмотрено до 6 лет. Аналогичные санкции грозят нарушителям, если в результате их противоправных действий был причинен особо крупный ущерб. В случае применения насилия или угроз, если деяние было сопряжено с уничтожением или повреждением имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, предусматривается штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет.