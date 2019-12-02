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НОВОСТИ

Израиль обсудил с США аннексию Западного берега

16:32 02.12.2019 Источник: НГ-Online

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что обсудил с американским президентом Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора 1 декабря планы по распространению израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины. «Я говорил с Трампом. Мы обсуждали исторические возможности на ближайшие месяцы, включая Иорданскую долину в качестве признанной восточной границы Израиля», - цитирует выступление премьера в городе Ашкелон на юге еврейского государства госрадио «Кан».

Напомним, что госсекретарь США Майкл Помпео объявил 18 ноября, что Вашингтон больше не считает, что еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. На следующий день Нетаньяху одобрил законопроект, который после утверждения парламентом распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря. В ответ на заявление Помпео палестинская сторона заявила, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений.

Игорь Субботин

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