Лучшем теннисистом года в России признан Даниил Медведев
20:30 02.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Даниил Медведев получил премию "Русский кубок" в номинации "Теннисист года в России". Об этом было объявлено на церемонии вручения 26-й ежегодной национальной теннисной премии, передает корреспондент ТАСС с места событий.
В прошлом году теннисистом года был признан Карен Хачанов.
В номинации "Команда года" победителями стали мужская сборная России, дошедшая до полуфинала Кубка Дэвиса, и три юниорские национальные команды, Александр Метревели получил приз в номинации "За вклад в развитие тенниса", в номинации "Память" отмечен Александр Волков.
В прошедшем сезоне Медведев выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае (Китай) и дошел до финала Открытого чемпионата США. Кроме того, россиянин выходил в финал на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах сезона (лучший результат в мире). В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 23-летний Медведев занимает пятое место.
НОВОСТИ
- 19:30 02.12.2019
- Более 850 человек погибло за ноябрь в 9 тыс. зафиксированных ДТП - МЧС
- 18:45 02.12.2019
- Данные о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии ВКС РФ не соответствует действительности - Минобороны
- 18:30 02.12.2019
- Вице-мэр Владимир Ефимов сообщил, какие объекты в Москве будут облагаться налогом от кадастровой стоимости
- 18:15 02.12.2019
- Рассмотрение законопроекта о приравнивании электронных сигарет к обычным отложено
- 17:40 02.12.2019
- Голландская прокуратура обвинила РФ в отказе арестовывать Цемаха
- 17:12 02.12.2019
- В шведской церкви установили алтарь с изображением однополых пар вместо Адама и Евы
- 17:12 02.12.2019
- Песков прокомментировал предложение Зеленского обсудить ситуацию вокруг Крыма
- 17:00 02.12.2019
- Турция изучает характеристики российских Су-35
- 16:32 02.12.2019
- Израиль обсудил с США аннексию Западного берега
- 16:12 02.12.2019
- В Берлине ограблен музей "штази"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать