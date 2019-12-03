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В КНДР сочли переговоры с США политической уловкой Вашингтона - ЦТАК

08:55 03.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры между КНДР и США являются уловкой в политических интересах Вашингтона. Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел народной республики Ли Тэ Сона, текст которого опубликовало во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Диалог, рекламируемый США, является, по сути, не более чем глупой уловкой, призванной удерживать КНДР связанной переговорами и использовать ее в интересах политической ситуации и выборов в США", - подчеркивается в заявлении замглавы МИД КНДР.

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