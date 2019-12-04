С Урала депортируют баптистского пастора-немца

10:20

На Урале решается судьба немецкого пастора-баптиста Хельмута Берингера. Летом МВД аннулировало его вид на жительство, Тавдинский районный суд поддержал это. Пастор обжаловал решение райсуда.

Немец, давно живущий в России и успевший обзавестись женой и детьми.



В 2018 во время чемпионата мира по футболу союз евангельских христиан прислал ему брошюру «Россия. Футбол: история, факты и свидетельства» — пастор распространял ее в Тавде. Вскоре его вместе с дочерью (она помогала ему раздавать книги) вызвали в прокуратуру, где их допросил сотрудник ФСБ. Оказалось, что Хельмут нарушил статью КоАП «правила миссионерской деятельности», выдав брошюру несовершеннолетним.

Мировой судья выписал ему штраф, а спустя полгода немец получил уведомление об аннулировании вида на жительства. Берингер считает кампанию против него спланированной, потому что он "не стесняется своей веры". ura.ru

