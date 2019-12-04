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НОВОСТИ

С Урала депортируют баптистского пастора-немца

10:20 04.12.2019

На Урале решается судьба немецкого пастора-баптиста Хельмута Берингера. Летом МВД аннулировало его вид на жительство, Тавдинский районный суд поддержал это. Пастор обжаловал решение райсуда.

Немец, давно живущий в России и успевший обзавестись женой и детьми.

В 2018 во время чемпионата мира по футболу союз евангельских христиан прислал ему брошюру «Россия. Футбол: история, факты и свидетельства» — пастор распространял ее в Тавде. Вскоре его вместе с дочерью (она помогала ему раздавать книги) вызвали в прокуратуру, где их допросил сотрудник ФСБ. Оказалось, что Хельмут нарушил статью КоАП «правила миссионерской деятельности», выдав брошюру несовершеннолетним.

Мировой судья выписал ему штраф, а спустя полгода немец получил уведомление об аннулировании вида на жительства.  Берингер считает кампанию против него спланированной, потому что он "не стесняется своей веры".  ura.ru

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