В столичных МФЦ покажут рассекреченные документы военных лет

13:23

Исторические материалы времен Великой Отечественной войны, которые рассказывают о переходе от обороны Москвы к наступлению 1941-1942 годов, выставят в центрах госуслуг «Мои документы». Проект «Москва - с заботой об истории» поможет посетителям увидеть ранее секретные документы, которые находились в фондах ФСБ.

По словам начальника Главного архивного управления Москвы Ярослава Онопенко, на обновленных экспозициях в МФЦ впервые будут показаны публике материалы о работе спецшколы УНКВД по Москве и Московской области по подготовке разведывательных и диверсионных групп, о боевой работе этих групп и партизанского отряда, созданного из работников органов государственной безопасности и внутренних дел. Кроме того, эти документы можно будет просмотреть в библиотеке столичного образовательного портала «Московская электронная школа».

Выставки открыты 20 офисах «Мои документы» города Москвы, вход на экспозиции свободный, они работают пока открыты МФЦ: районные центры - с 8.00 до 20.00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10.00 до 22.00.

