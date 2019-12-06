Урожай зерна в РФ в 2019 г. достиг 120 млн т - предварительные данные Минсельхоза
11:32 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Урожай зерна в России в 2019 году, по предварительным данным, составил 120 млн тонн, сообщила на конференции "Агрохолдинги России" заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова.
"По растениеводству мы все-таки увеличили производство зерна до 120 млн тонн", - сказала она.
Урожай пшеницы в России, по предварительным данным, в 2019 г. составил 75 млн т.
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