0
0
149
НОВОСТИ

Урожай зерна в РФ в 2019 г. достиг 120 млн т - предварительные данные Минсельхоза

11:32 06.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урожай зерна в России в 2019 году, по предварительным данным, составил 120 млн тонн, сообщила на конференции "Агрохолдинги России" заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова.

"По растениеводству мы все-таки увеличили производство зерна до 120 млн тонн", - сказала она.

Урожай пшеницы в России, по предварительным данным, в 2019 г. составил 75 млн т.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 06.12.2019
"Морской старт" перебазируют в Россию к весне
0
78
12:20 06.12.2019
Егора Жукова не будут отчислять из ВШЭ
0
94
12:05 06.12.2019
Казахстанцам не нужно делать трагедию из заявлений МИД Украины - советник президента
0
118
12:00 06.12.2019
Живого кота и канареек нашли под завалами дома, где взорвался газ, под Белгородом
0
111
11:20 06.12.2019
Китай ввел зеркальные ограничения в отношении работающих в стране дипломатов США
0
170
11:05 06.12.2019
Премьер Белоруссии заявил, что Минск хочет цену на газ на уровне Смоленской области
0
186
11:00 06.12.2019
Суд приговорил Егора Жукова к условному сроку
0
195
10:32 06.12.2019
В России хотят создать общую систему оплаты труда учителей
0
192
10:20 06.12.2019
Минэнерго РФ не ожидает резкого роста цен на бензин в РФ в 2020 году
0
195
10:05 06.12.2019
Альберт Камю, возможно, был убит сотрудниками КГБ - Guardian
0
282

Возврат к списку