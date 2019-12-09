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В РФ выросло число компаний, собирающихся повысить зарплату сотрудникам - исследование

12:05 09.12.2019 Источник: РБК

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру». Опрос руководителей и представителей различных компаний, в том числе HR-специалистов, показал, что 25% работодателей уже запланировали на 2020 год повышение зарплат. Уже решили, что повышать зарплаты не будут, только 35%.

По сравнению с прошлым годом, число тех, кто запланировал повышение зарплат, заметно выросло (было 18%), а тех, кто намерен на этом сэкономить, серьезно сократилось (было 56%).  РБК

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