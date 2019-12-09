Медведев назвал решение WADA "хронической формой антироссийской истерии"
17:12 09.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Дмитрий Медведев назвал решение WADA «хронической формой антироссийской истерии». По словам премьер-министра, всё это повторяется и зачастую в отношении спортсменов, которые уже были наказаны.
Также на встрече с вице-премьерами глава правительства заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства должно быть обжаловано. При этом глава кабмина признал, что в российском спорте есть проблемы с допингом.
Сегодня исполком WADA лишил Россию на четыре года права участвовать в Олимпиадах и ЧМ. Помимо этого, Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия. Также Всемирное антидопинговое агентство запретило госслужащим России и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов страны посещать международные спортивные мероприятия.
У Российского антидопингового агентства есть 21 день на подачу апелляции. Говорит Москва
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