0
0
153
НОВОСТИ

Медведев назвал решение WADA "хронической формой антироссийской истерии"

17:12 09.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Медведев назвал решение WADA «хронической формой антироссийской истерии». По словам премьер-министра, всё это повторяется и зачастую в отношении спортсменов, которые уже были наказаны.

Также на встрече с вице-премьерами глава правительства заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства должно быть обжаловано. При этом глава кабмина признал, что в российском спорте есть проблемы с допингом.

Сегодня исполком WADA лишил Россию на четыре года права участвовать в Олимпиадах и ЧМ. Помимо этого, Российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия. Также Всемирное антидопинговое агентство запретило госслужащим России и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов страны посещать международные спортивные мероприятия.

У Российского антидопингового агентства есть 21 день на подачу апелляции.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 09.12.2019
МОК поддержал решение WADA о санкциях в отношении российского спорта
0
93
17:32 09.12.2019
Африканского студента выдворили из России за миссионерство
0
133
17:00 09.12.2019
Путин прибыл в Париж на саммит в "нормандском формате"
0
172
16:32 09.12.2019
Власти Ирана не собираются отключать в стране интернет
0
174
16:12 09.12.2019
Решение WADA не коснется матчей ЕВРО-2020 и финала Лиги чемпионов - Колосков
0
214
16:00 09.12.2019
Опрос выявил города РФ с самыми ревнивыми жителями
0
231
15:32 09.12.2019
Количество кораблей-носителей ракет "Циркон" будет увеличено - Шойгу
0
240
15:12 09.12.2019
В Турции введен налог с туристов за проживание в отелях
0
237
15:03 09.12.2019
Школьники устроят праздники для ветеранов в рамках акции "Прикоснись сердцем к подвигу"
0
229
15:00 09.12.2019
Вице-президент WADA считает, что РФ должна извиниться за "самый большой скандал" в мировом спорте
0
299

Возврат к списку