России и Украине пока не удалось решить проблему с продлением договора о транзите газа - Песков

16:32 Источник: Эхо Москвы

России и Украине пока не удалось решить проблему с продлением договора о транзите газа и урегулировании претензий в Стокгольмском арбитраже, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что газовая тема действительно была в повестке дня переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Переговоры по газу продолжатся на уровне профильных министров и глав газовых компаний.

В свою очередь, президент Зеленский сегодня заявил, что Украина готова «взять газом» три миллиарда долларов, которые присудил Стокгольмский арбитраж в споре с Россией. Эхо Москвы