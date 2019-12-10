России и Украине пока не удалось решить проблему с продлением договора о транзите газа - Песков
16:32 10.12.2019 Источник: Эхо Москвы
России и Украине пока не удалось решить проблему с продлением договора о транзите газа и урегулировании претензий в Стокгольмском арбитраже, — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что газовая тема действительно была в повестке дня переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Переговоры по газу продолжатся на уровне профильных министров и глав газовых компаний.
В свою очередь, президент Зеленский сегодня заявил, что Украина готова «взять газом» три миллиарда долларов, которые присудил Стокгольмский арбитраж в споре с Россией. Эхо Москвы
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