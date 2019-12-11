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Путин "услышал" идею сделать 31 декабря выходным днем

09:05 11.12.2019 Источник: RNS

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем. Стенограмму встречи приводит пресс-служба Кремля.

В ходе заседания один из участников обратился к президенту с просьбой рассмотреть возможность дать поручение правительству на проработку вопроса о выходном 31 декабря и переносе рабочего дня на другой воскресный день, за исключением январских каникул.

«Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода. Я тоже вас услышал», — сказал Путин.

28 ноября в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает переносить рабочий день с 31 декабря на другой день в году, если дата выпадает не на выходной.  RNS

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