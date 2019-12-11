Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут переименовать
09:20 11.12.2019 Источник: Известия
Нововведение позволит покупателям более четко понимать, где натуральная молочная продукция, а где — нет. В Минсельхозе «Известиям» подтвердили, что этот вопрос обсуждается. Однако принимать такую инициативу можно только на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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