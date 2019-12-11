0
0
95
НОВОСТИ

Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут переименовать

09:20 11.12.2019 Источник: Известия

В России предлагают переименовать молокосодержащие продукты с растительными жирами. Так как сметаной, йогуртом или молоком называть их законодательство запрещает, на этикетках таких товаров хотят писать «крем», «паста», «соус», «коктейль» или «напиток» — в зависимости от консистенции. Об этом «Известиям» рассказали в техническом комитете при Росстандарте.

Нововведение позволит покупателям более четко понимать, где натуральная молочная продукция, а где — нет. В Минсельхозе «Известиям» подтвердили, что этот вопрос обсуждается. Однако принимать такую инициативу можно только на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 11.12.2019
Российское аварийно-спасательное судно заподозрили в охоте за авианосцем США
0
29
10:00 11.12.2019
В Праге появится памятник власовцам
0
43
09:32 11.12.2019
Лавров рассказал о вызывающем поведении Пола Уилана
0
107
09:05 11.12.2019
Путин "услышал" идею сделать 31 декабря выходным днем
0
149
09:00 11.12.2019
Трамп счел "очень хорошей" беседу с Лавровым
0
123
08:50 11.12.2019
Погода в Москве: Декабрь пока остается "в плюсе"
0
138
08:30 11.12.2019
Помощник президента Украины Ермак отказался предать гласности свою переписку с американцами
0
196
08:11 11.12.2019
Чижов: Если Украина считает себя государством, она должна платить долги
0
195
08:01 11.12.2019
Лавров рассказал, как Америка может помочь Украине
0
252
07:45 11.12.2019
По мненю главы МИД РФ, санкции США не смогут остановить реализацию проектов газопроводов в Европу
0
195

Возврат к списку