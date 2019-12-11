ВС США вернули Южной Корее четыре военные базы - СМИ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США вернули Республике Корея контроль над четырьмя военными базами после длительных споров об устранении загрязнения местности в результате использования этих объектов. Об этом сообщает в среду агентство Рёнхап.

Речь идет о базах Кэмп Игл и Кэмп Лонг в городе Вонджу, территории базы Кэмп Маркет в городе Бупхён, а также Кэмп Хоуви в расположенном вблизи границы с КНДР городе Тондучхон.

Решение о возврате военных объектов было принято в среду на заседании совместного совета по соглашению о статусе сил (Status of forces agreement, SOFA) на базе Кэмп Хамфрис в городе Пхёнтхэке провинции Кёнгидо в 70 км от Сеула. В результате переговоров глава североамериканского департамента МИД Республики Корея Ко Юн Чжу и заместитель командующего Вооруженными силами США на Корейском полуострове генерал-лейтенант Кеннет Висбах также согласовали шаги по передаче расположенной в Сеуле базы Йонгсан Гэррисон для создания на ее месте городского парка. Стороны договорились продолжить консультации об ответственности за устранение загрязнения местности вблизи баз, а также по усилению мер для охраны окружающей среды.