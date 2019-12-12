Эксперты прогнозируют снижение Центробанком ключевой ставки
08:00 12.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центробанк с большей вероятностью примет решение о снижении ключевой ставки на опорном заседании в пятницу, 13 декабря, полагает большинство экспертов, опрошенных ТАСС. О большой вероятности такого решения говорит замедление инфляции, однако причин, по которым ЦБ может сделать паузу на ближайшем заседании, тоже не мало, добавляют специалисты.
Текущий год стал периодом активного смягчения денежно- кредитной политики не только российским ЦБ, но и мировыми регуляторами. Так, с начала года Банк России понизил ключевую ставку четыре раза подряд. Помимо прочего, на предыдущем заседании ЦБР принял решительный шаг и впервые с декабря 2017 снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.), до 6,5%. Причиной тому послужило более быстрое, чем прогнозировалось, замедление инфляции.
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