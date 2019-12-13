Ликвидировано открытое горение на крейсере "Адмирал Кузнецов"
09:32 13.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Около пяти утра открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 500 кв. метров", - сказал собеседник агентства. Сейчас осуществляется проливка.
По уточненным данным, пожар возник в первом энергоотсеке на восьмой палубе. В результате пожара погиб один человек, 12 пострадали, состояние одного из них оценивается как тяжелое, 11 как средней степени тяжести. Судьба одного члена экипажа остается неизвестной.
Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокими температурами.
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