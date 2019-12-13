17:12 Источник: Эхо Москвы

Естественная убыль населения в 2019 году станет рекордно высокой за одиннадцать лет — 259 тысяч человек – это следует из данных Росстата. Как утверждают демографы, численность населения России сокращается, приток мигрантов ее не компенсирует.

Ситуация с естественной убылью населения, которая достигла пика, очень неприятная — национальный проект в области демографии призван это исправить, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Основная причина естественной убыли населения — сокращение рождаемости. Такая ситуация фиксируется в 80 из 85 российских регионов. Смертность в стране также снижается, но значительно меньшими темпами. В правительстве рассчитываются, что естественная убыль сменится приростом только в 2023-2024 годах. Эхо Москвы