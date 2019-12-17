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Путин утвердил миллионные штрафы для СМИ-иноагентов

07:49 17.12.2019 Источник: РОСБАЛТ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о миллионных штрафах за неисполнение закона о СМИ-иностранных агентах. Документ размещен на портале правовой информации.

Напомним, закон был принят Госдумой 5 декабря и одобрен Советом Федерации 11-го. В КоАП вводятся штрафы для СМИ-иноагентов и признанных иноагентами физлиц за нарушение порядка деятельности или неисполнение требований действующего закона об иноагентах.

Минимальный штраф для граждан составит 10 тыс. рублей, должностных лиц — 50 тыс. рублей, а юрлиц — 500 тыс. рублей. В случае повторного совершения нарушения штраф возрастет уже до 50 тыс., 100 тыс. и 1 млн рублей соответственно. Самые высокие штрафы предусмотрены за грубое нарушение закона, то есть совершенное более двух раз в течение года. В таком случае штраф для граждан составит 100 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток; должностных лиц — 200 тыс. рублей, а юридических лиц — 5 млн рублей. Иностранные структуры без образования юрлица, признанные СМИ-агентами, будут платить штраф как юрлица.

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