Виктора Медведчука могут лишить звания заслуженного юриста Украины

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Петиция на сайте президента Украины Владимира Зеленского о лишении председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука звания «Заслуженный юрист Украины» из-за дела 1980-х годов набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения главой государства.

Обращение создали в сентябре.

«Петиция об отмене указа президента Украины в части присвоения Медведчуку звания "Заслуженный юрист Украины" за ненадлежащую защиту Василия Стуса и других диссидентов», — говорится в тексте обращения.

До конца сбора подписей остается чуть больше недели. Чтобы петицию рассмотрел президент, она должна набрать 25 тысяч подписей. На данный момент петицию подписали 27,8 тысячи человек.

«Украина.ру»