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НОВОСТИ

Генштаб ВС России: НАТО готовится к крупномасштабному военному конфликту

08:36 18.12.2019 Источник: РОСБАЛТ

Сценарии интенсивных военных учений стран-участниц НАТО свидетельствуют о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному конфликту. Об этом заявил на брифинге перед военными атташе иностранных государств начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, слова которого приводит газета «Красная звезда».

«В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте», — отметил Герасимов.

Он привел данные, согласно которым, с 2016 года страны-участницы НАТО нарастили расходы на оборону в общей сложности на $130 млрд. работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США.

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