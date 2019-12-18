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Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено - Ростехнадзор

17:32 18.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено, Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность объекта, говорится в сообщении ведомства.

"С февраля 2016 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) осуществляла государственный строительный надзор над сооружением железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив… Заключение о соответствии удостоверяет - объект построен и соответствует проектной документации… Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено", - говорится в сообщении.

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