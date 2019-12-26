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НОВОСТИ

Лев Пономарев намерен создать новое правозащитное движение

07:48 26.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Движение «За права человека» обжалует в Верховном суде его решение о ликвидации организации.

Основатель движения «За права человека» Лев Пономарев намерен создать новое правозащитное движение. Об этом он рассказал «Эху Москвы».

Пономарев также заметил, что сейчас многие люди, имеющие отношение к правозащите, разделились на две группы: одна из них намерена отступить и переждать нынешние репрессии властей, вторая же, к которой относит себя Пономарев, не намерена останавливаться и будет продолжать свою деятельность.

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