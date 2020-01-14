Российские хакеры взломали сервера украинской газовой компании Burisma - WP

11:20 Источник: Газета.Ru

Российские военные шпионы взломали украинскую газовую компанию Burisma, которая лежит в основе процесса импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно данным издания, в ноябре прошлого года ГРУ начало кибер-фишинговую кампанию против Burisma Holdings, чтобы через учетные данные электронной почты сотрудников проникнуть на один из серверов компании. Отмечается, что в это же время в США стартовало дело об импичменте Трампа.

По словам генерального директора Area 1 Security Орена Фальковица, ГРУ удалось взломать серверы Burisma Holdings и нескольких дочерних компаний и партнеров. При этом он добавил, что неизвестно, к какому именно серверу российским шпионам удалось получить доступ. Газета.Ru