Российские хакеры взломали сервера украинской газовой компании Burisma - WP
11:20 14.01.2020 Источник: Газета.Ru
Российские военные шпионы взломали украинскую газовую компанию Burisma, которая лежит в основе процесса импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.
Согласно данным издания, в ноябре прошлого года ГРУ начало кибер-фишинговую кампанию против Burisma Holdings, чтобы через учетные данные электронной почты сотрудников проникнуть на один из серверов компании. Отмечается, что в это же время в США стартовало дело об импичменте Трампа.
По словам генерального директора Area 1 Security Орена Фальковица, ГРУ удалось взломать серверы Burisma Holdings и нескольких дочерних компаний и партнеров. При этом он добавил, что неизвестно, к какому именно серверу российским шпионам удалось получить доступ. Газета.Ru
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