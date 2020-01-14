Граждане РФ забыли забрать 700 тыс. документов на недвижимость

12:32 Источник: РБК

По итогам 2019 года граждане России подали более 24 млн заявлений о проведении учетно-регистрационных действий и выдаче сведений о недвижимости, 700 тыс. таких документов оказались невостребованными, говорится в поступившем в РБК сообщении Федеральной кадастровой палаты.

«По итогам оказания услуг более 700 тыс. забытых в МФЦ документов на недвижимость переданы в архив Кадастровой палаты в 2019 году», — рассказали в ведомстве.

Больше всего документов не забрали в Челябинской (133,4 тыс.) и Ленинградской (101 тыс.) областях, а также в Пермском крае (93,3 тыс.), Татарстане (82,3 тыс.) и Бурятии (70,7 тыс.).